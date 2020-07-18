طلاب الحاسبات والتربية الرياضية ببنها يؤدون الامتحان بإجراءات وقائية

أجرى الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، اليوم السبت، جولة موسعة لتفقد سير امتحانات السنوات النهائية في كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية الرياضية.

وتفقد نائب رئيس الجامعة قاعات الامتحانات في الكليتين، واطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوورنا، والتي تشمل ارتداء الكمامات، وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب، وتعقيم وتطهير وتهوية لجان الامتحانات، والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأكد "المغربي" انتظام امتحانات السنوات النهائية بجميع كليات الجامعة دون تلقي أي شكاوى، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.