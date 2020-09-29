قبول طعن مرشحة أسيوط المستبعدة بسبب المخدرات بإعادة التحليل

قالت المرشحة ريهام عبدالفتاح، المرشحة عن دائرة مركز ومدينة أسيوط بمجلس النواب، والمستبعدة طبيا بسبب تحليل المخدرات لإيجابية تحليلها لمخدر الحشيش، إنها ستجري اليوم الثلاثاء، إعادة الفحص والتحليل الطبي عن طريق الطب الشرعي، لإثبات عدم تعاطيها مخدر الحشيش، والتأكد من خطأ تحليل المجلس الطبي، وذلك بعد قبول الطعن المقدم لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وأوضحت المرشحة، أنها تقدمت بطعن لدائرة طعون القضاء الإداري بمجلس الدولة، لأن التقرير الصادر من المجلس الطبي القائم على توقيع الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب 2020، غير صحيح.

وأشارت إلى أنها أجرت تحليلا بمعمل خارجي، وثبت سلبية التحليل لمخدر الحشيش، وذلك بعد رفض مديرية الصحة بأسيوط قبول التظلم وإعادة إجراء التحليل لها بعينة جديدة.