كشوف مرشحي النواب بأسيوط

أعلنت لجنة الفحص المختصة بمراجعة طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية أسماء المترشحين لعضوية مجلس النواب 2020 "النظام الفردي" عن قبول أوراق 162 مرشحًا لخوض الانتخابات، بينما جرى استبعاد 8 آخرين لعدم استكمال أوراق الترشح وظهور نتائج إيجابية بالكشف الطبي.

واستقبلت اللجنة خلال فترة تقديم الأوراق 170 طلبًا من راغبي الترشح في مختلف دوائر المحافظة البالغ عددها 4 دوائر، للمنافسة على 12 مقعدًا فرديا، حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا.

"الوطن" تنشر كشوف المرشحين المقبولين بالدوائر الأربعة: