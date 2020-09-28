استعدادات انتخابات النواب بأسيوط.. والقوصية الأكثر اشتعالا

تشهد انتخابات مجلس النواب في محافظة أسيوط، منافسة شرسة بين المرشحين، خاصة بعد أن وصل عددهم الى 170 مرشحا، وجرى استبعاد 8 مرشحين لعدم اكتمال أوراق الترشيح لبعضهم وآخرون لإيجابية الكشف الطبي.

وتشهد الدائرة الثانية ديروط ومنفلوط والقوصية، منافسة شرسة، خاصة بعد أن دفع حزب مستقبل وطن بمرشحين من كبار عائلات المراكز الثلاثة، وهم: اللواء يونس الجاحر وشاهين كيلاني وإبراهيم نظير والدكتور حسام حلمي ماضي، وينافسهم مرشحين مستقلين خاضوا انتخابات سابقة.

ويخوض الانتخابات في الدائرة الرابعة التي تضم مراكز "أبو تيج وصدفا والغنايم"، كلا من محمود أبوعقرب، عضو مجلس الشورى السابق، والعقيد علاء خيرالله الذى يخوض الانتخابات للمرة الثانية، حيث خرج من جولة الإعادة الدورة السابقة بفارق أصوات بسيطة.

ومن جانبه دفع حزب مستقبل وطن برجل الأعمال الشاب "أحمد الشناوي" كمرشح الشباب بالقائمة، والذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى.

ومن جانب آخر يمثل حزب مستقبل وطن فى الدائرة كل من النائب أحمد شكر أبوعلم، والحسيني عيسى جلال الذين ينافسون بقوه للفوز بالكرسي.

كما أعلن الصحفي يونس درويش، ابن قرية النخيلة خوضه الانتخابات المقبلة، وتمثل القرية كتلة تصويتية كبيرة، بالإضافة إلى اللواء طارق حسين ابن قرية باقور.

وفي "صدفا" يظهر النائب الأسبق أمين طنطاوي، ابن المركز الذي يحظى بشعبية ليست بالقليلة.