صحة الشرقية تفحص أكثر من 1.2 مليون مواطن في مبادرة علاج الأمراض المزمنة

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن المحافظة بها أكثر من 750 فريقا للكشف عن المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، يوم السبت قبل الماضي.

وأضاف، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، تقديم الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه جرى الكشف على أكثر من 1.2 مليون مواطن في 13 يوما، جرى إحالة 36 ألف مواطن منهم لإستخراج قرارات على نفقة الدولة وإعادة الفحص مرة أخري في المستشفيات من قبل الاستشاريين والأخصائيين.

وتابع "مسعود": "في مارس من العام الماضي انطلقت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن فيروس سي، وأنهيناها في المحافظة بعد 45 يوما، وكشفنا على أكثر من 3.7 مليون مواطن، جرى إحالة منهم 52 ألف مواطن لإستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، "من حصل على علاج فيروس سي أكثر من 67 ألف مواطن".