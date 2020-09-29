نادي الفتاة والمرأة بجنوب سيناء يشارك في لقاءات المحافظات الحدودية

شاركت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، "أندية الفتاة والمرأة"، في معرض لقاء أبناء المحافظات الحدودية بوزارة الشباب والرياضة ضمن برنامج "أهل مصر"، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم الثلاثاء، عن المشاركات في المعرض قاموا بعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة التي جرى إنتاجها عن طريق الورش الفنية التي نظمتها المديرية.

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن هذه المنتجات تضمنت الجلباب السيناوي، والتطريز اليدوي المميز، والاكسسوارات، وجرابات الموبايل، والفوانيس، وأعمال يدوية من الخرز.

وأكد أن هذه المعروضات حظيت بإعجاب الزائرين للمعرض وأشادوا اشادة خاصة بمنتجات جنوب سيناء.