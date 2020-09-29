جمعهما كليب واحد.. نيقولا معوض لـ أصالة: الله يعطيكي على قد جمال صوتك

شارك الفنان نيقولا معوض، الفنانة أصالة، من خلال الظهور معها في كليب أغنية "والله وتفارقنا" الذي تم طرحه أمس، وحقق 265 ألف مشاهدة.

ونشر نيقولا معوض، عبر حسابه بـ"انستجرام"، صورة تجمعه بأصالة، معلقًا عليها: شو حلو لمّا تكون الحياة هالقَدّ خذلتك، مرّة ورا مرّة، بَسّ ما قدرِت تغَيِّر فيك قدّيه إنت حقيقي، شفّاف، كَريم و بتَعطي من قلب قلب قلبَك.

وأضاف نيقولا، قائلًا "الله يعطيكي على قَدّ جمال صوتِك و قَلبِك صولا".

أغنية "والله وتفارقنا"، باللهجة الخليجية، كلمات العالية شموخ العقلا، ألحان ياسر بوعلي، توزيع طارق مدكور، وتريات هاني فرحات.

وكانت أزمة شديدة تعرضت لها الفنانة أصالة، فور صدور ألبومها الجديد "لا تستسلم"، الذي تضمن أغنية "رفقًا"، والتي اُقتبس جزء بها من حديث شريف، وهو "رفقًا بمن عنهن قيل استوصوا خيرًا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياءً".

وتقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد الفنانة السورية لاقتباسها جزءً من الحديث فى أغنيتها الجديدة "رفقا"، قائلًا في بلاغه "أصدرت أصالة ألبومًا غنائيًا حديثًا يحتوي على أغنية معنونة باسم رفقًا، وجاءت كلمات هذه الأغنية اقتباسًا من حديث نبوي شريف".

واستند "صبري"، فى بلاغه إلى فتوى من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، تؤكد عدم الاستماع أو الترويج لأي أغنية يتم فيها اقتباس من الأحاديث النبوية، معتبرًا أن ذلك غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة.

ورد الشاعر محمد أبونعمة مؤلف الأغنية على تلك الأزمة، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "أنا مش فاهم إيه المشكلة فيما فعلته، الاقتباس من القرآن والحديث موجود فى الشعر منذ ألف عام، وفعله أبوجعفر الأندلسي والأصفهاني"، مضيفا: "كلمات أغنيتي هادفة ولا يوجد بها أي ضرر".

وشدد "أبو نعمة" على أنه يحترم رأي الأزهر فيما يخص أغنيته، موضحًا وجود آراء أخرى لعدد من مشايخ الأزهر في هذا الشأن، حيث لا يجدون مانعًا في الاقتباس من الأحاديث لتقديم رسالة جيدة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري.