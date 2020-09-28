أحلام تسخر من أصالة نصري وتصفها بـ"المدعوة"

سخرت الفنانة الإماراتیة أحلام من زميلتها الفنانة أصالة نصري عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

بدأت الأزمة بعد تداول نشطاء تغريدات مبهمة لأحلام، تسخر فيها من طريقة غناء اغنية خليجية، واعتبر المغردون أن أحلام تقصد أصالة نصري.

وعلقت أحلام على تغريدة أحد متابعيها، قال فيها: "باعتقادي الشخصي أحلام وأصالة بيحبوا بعض كتير، بس بخبّوا محبتهن خوفاً من الحسد"، فردت بقولها: "أولاً أنا لن أسمح لنفسي أن أسيئ لمجهود ووقت لأي إنسان وأنا اليوم لن أسمح لأي حد يسيء لأعمالي ومجهودي وتغريدتي كانت على عمل بيني وعبدالرحمن وقلت له الصولوا عاجبني والصولوا ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار واقسم بالله ماسمعت ألبومها ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجال لأي شي جميل".

وتابعت الفنانة الإماراتیة: "انا أحترم الفن والفنانين والمجهود الكبير لكل الفنانين لعمل أغنية فما بالكم ألبوم وكل الملحنين والشعراء أصدقائي إذا أنا أسأت لهم جميع وبعيد عن أي مشكلة بيني وبين أي شخص مين ما كان إلا أني أحترم فنه ومجهوده وأنا أكبر من هذا كبرنا على هالأشياء وتعلمنا من وقتنا الكثير".

تعود قصة خلاف أصالة وأحلام إلى العام الماضي، عندما دعت أصالة بالشفاء للإعلامية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، ودخلت أحلام تشيد بموقف أصالة قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائماً اقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".

وردت أصالة على أحلام قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبًا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض"، وبعد رد أصالة، أعلنت أحلام عن حظر الفنانة أصالة بالبلوك.