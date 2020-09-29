تعرف على البنوك الأعلى سعرا لشراء اليورو الإسترليني منتصف تعاملات اليوم

شهدت العملات الأجنبية تباينا كبيرا منتصف التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه تراجعا بقيمة قرش.

وسجّل أعلى سعر للشراء بـ18.32 جنيه مقابل 18.33جنيه بداية تعاملات اليوم، في 18 بنكا: هي: "كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، وبلوم، والأهلي الكويتى "بيريوس"، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، والتعمير والإسكان، وhsbc، وقطر الوطني.

فيما شهد سعر شراء الاسترليني تراجعا بقيمة 3 قروش، إذ سجّل 20.17، مقابل 20.20 جنيه مقارنة ببداية التعاملات اليومية في 7 بنوك هي: "بلوم، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، وأبوظبي الأول".

ومن جهته توقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية ومنها الدولار واليورو بعد تخفيض سعر الفائدة نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية لتلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية حيث يساعد تخفيض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.