طقس الغد.. حار على القاهرة والوجه البحري والعظمى بالعاصمة 34

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء بأن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً.

وأشارت الهيئة العامة إلى أن الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس كما تنشط على شمال الصعيد وجنوب الصعيد غرباً تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 24

بلطيم 33 24

مطروح 29 21

السلوم 30 24

سيوة 36 23

بورسعيد 31 26

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 25

نويبع 36 28

طابا 34 27

الطور 35 26

شرم الشيخ 37 29

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 25

سوهاج 38 24

قنا 39 25