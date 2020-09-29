تطبيق المبادرة القومية لاكتشاف الأمراض المزمنة بتعليم جنوب سيناء

تواصلت اليوم الثلاثاء، أعمال المبادرة بالكشف على العاملين بمديرية التربية والتعليم بطور سيناء، في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لتوقيع الكشف والفحص الطبي الآمن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والمتابعة الطبية، وبرعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء.

وتستهدف المبادرة المواطنين فوق 40 سنة والمواطنين من سن 18 سنة والمسجلين بقاعدة بيانات 100مليون صحة بأحد الأمراض المزمنة بالكشف المبكر وعلاجها، والحد من مضاعفاتها، وتتمثل خدمات المبادرة في توعية المواطن، والكشف المبكر عن مرضي السكري وضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، وكذلك الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة

كما تستهدف المبادرة الأماكن الأكثر احتياجاً وازدحامًا للوصول إلى المواطنين وتقديم الخدمة الصحية اللائقة مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية

كما يتم نظام العمل بها على فترتين تسهيلا على المواطنين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 3 مساء، والفترة المسائية من الساعة 3 مساء، وحتي الساعة 9 مساء طوال أيام الأسبوع.