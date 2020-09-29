عاجل.. مدبولي: تركيز على الكليات التي ستلبي احتياجات سوق العمل الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تابع اليوم مشروعات كثيرة هدفها خدمة المواطن المصري بدء من جامعة كفر الشيخ التي تعتبر من أحدث الجامعات على مستوى الجمهورية وبها العديد من الكليات الحديثة التي تتواكب مع كل العلوم والتقنيات الحديثة.

وأضاف مدبولي خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها خلال زيارته في كفر الشيخ، أن هناك كلية من أهم الكليات الخاصة بالمصايد والمزارع السمكية وكلها كليات نوعية تخدم طبيعة المحافظة والاحتياج الفعلي لسوق العمل المصرية.

وأضاف "تركيزنا الفترة الجاية هيكون على الكليات اللي بتخدم سوق العمل مش مجرد نخرج شباب يبقى في تخصصات مش محتاجينها".