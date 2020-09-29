عاجل.. مدبولي: محور كفر الشيخ دسوق بتكلفة 1.1 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البيوجاز هو تقنية هامة لاستخدام فضلات الصرف الصحي والمعالجة في خلق غاز وتوليد كهرباء، مشيرًا إلى أن المشروع سيحقق فائدتين هما، التخلص من الفضلات، وإنتاج الطاقة، ويكون له مردود إيجابي ويفتح فرص عمل لشباب، وشركات صغيرة ومتوسطة في هذا المجال بالإضافة لتقنيات أخرى بمعالجة مياه الصرف الصحي.

وأضاف مدبولي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المرحلة الأولى من محور كفر الشيخ دسوق بطول 10 كيلومترات، وتتكلف 1.1 مليار جنيه، "مشكلتنا في الدلتا مع النمو الكبير والمدن الكبيرة عدم وجود محاور تكفي الحركة الموجودة، وهذا المحور سيكون جزء من شريان أفقي من الممكن أن يبدأ من أنفاق الإسماعيلية بقناة السويس ومحور 3 يوليو ويمتد ويصل للمنصورة والمحلة الكبرى وكفر الشيخ ودسوق وفوة ونصل منه بناحية عرضية لطريق الأسكندرية الصحراوي".

وتابع رئيس الوزراء: "هذا المحور سيكون رائعا لأنه محور أفقي وتم التوافق على الإسراع لتنفيذ هذا المحور الهام لأنه سيكون له روافد من الشمال بإتجاه الطريق الدولي الساحلي".