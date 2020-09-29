سعيد عامر يحث على أهمية الحفاظ على الصحة: من أجمل النعم على الإنسان

قال الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة، إن الله عز وجل، أنعم على الإنسان بنعم لا تعد ولا تحصى، "وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ"، وأن أجل هذه النعم بعد نعمة الإسلام هي الصحة والمعافاة على الإنسان، لذا يعلمنا الرسول صلي الله عليه وسلم، في أذكار الصباح "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي وولدي".

وأضاف عامر، خلال حواره مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن الإنسان بصحته يعبد ربه ويعمر هذا الكون الذي جاء للعبادة والتعمير "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"، مشيرا إلي أن الله عز وجل خلق الإنسان وطلب منه أن يعمر هذا الكون.

وتابع، أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع لنا بين نعمة الأمن، الصحة، والرزق لأنهم من أجمل النعم، وإذا توفروا في الإنسان أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأكملها.