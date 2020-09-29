فجر السعيد تنعى أمير الكويت: رحم الله الشيخ صباح الأحمد

نعت الإعلامية فجر السعيد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وغردت السعيد عبر حسابها الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، إنا لله وإنا اليه راجعون رحم الله الشيخ صباح الأحمد".

توفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وكان أمير الكويت، قد غادر الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الـ23 من يوليو الماضي لاستكمال علاجه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت، وفقًا للديوان الأميري الكويتي.

وأكّد الديوان في ذلك الوقت أنَّ أمير الكويت في حالة صحية مستقرة، مشيرًا إلى أنًَه كان برفقته نائب رئيس الحرس الوطني مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما أعلن وزير الديوان الأميري في اليوم ذاته، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا.

فيما أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي، أوائل سبتمبر الجاري أن صحة أمير الكويت الشيخ جابر الصباح مستقرة وفي تحسن.