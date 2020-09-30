حظك اليوم الأربعاء 30-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يدفع فضول مولود برج الجوزاء للبحث عن كل شيء؛ ما يجعله يمتلك معلومات عن كل شيء حتى لو كانت قليلة.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر معاكس مهنيا ويضع الهموم على عاتقك، ومع ذلك تتصرف بحكمة وتثبت أنّك على قدر المسؤولية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تميل للانطلاق مع الأصدقاء والأحباب وتستمر في ملاحقة رغباتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.