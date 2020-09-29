حظك اليوم الثلاثاء 29-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع رجل برج الجوزاء بشخصية مرنة رغم التبدل السريع الذي يحدث لحالته المزاجية باستمرار، ومن أبرز مميزاته أنّه يمتلك قدرة كبيرة على التواصل مع الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بمحاولة إعطاء انطباع جيد عن نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك نحو من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.