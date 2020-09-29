الدولار يستقر والذهب يرتفع 8 جنيهات بنهاية التعاملات

شهد سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه، وسجّل 19 بنكًا أعلى سعر لشراء الدولار، وهي: كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، وبلوم، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، والتعمير والإسكان، وhsbc، وقطر الوطني.

وسجل "الدولار" في هذه البنوك 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، أي بفارق قرش عن عدد كبير من البنوك.

فيما سجّلت بنوك مصر، قناة السويس، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي، الأقل سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.80 جنيه مقابل 15.70 جنيه للشراء.

وفى السياق ذاته، تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، نهاية التعاملات اليومية وحافظ الريال السعودي على استقراره ليسجل 4.19 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي: بلوم، وعودة، وقطر الوطني، والمشرق، و"hsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.28 جنيه، وأعلى سعر شراء في 5 بنوك هي: عودة، والمشرق، وبلوم، وقطر الوطني، و"hsbc".

فيما شهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا نهاية التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه تراجعًا بقيمة قرش، وسُجّل أعلى سعر للشراء بـ18.32 جنيه، مقابل 18.33جنيه بداية تعاملات اليوم، في 18 بنكًا، هي: كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، وبلوم، والأهلي الكويتى "بيريوس"، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، والتعمير والإسكان، و"hsbc"، وقطر الوطني.

فيما شهد سعر شراء الاسترليني تراجعًا بقيمة 3 قروش، إذ سجّل 20.17، مقابل 20.20 جنيه مقارنة ببداية التعاملات اليومية في 7 بنوك هي: بلوم، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، وأبوظبي الأول.

من جهته، توقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية، ومنها الدولار واليورو بعد خفض سعر الفائدة، نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، لتلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، حيث يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.

وفى السياق نفسه استقرت أسعار الذهب على ارتفاعاتها، نهاية تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، بقيمة 8 جنيهات عقب تراجع جاوز 60 جنيهًا في الأسبوع الماضي ووُصف بـ"القياسي".

وسجل الذهب عيار 24 اليوم نحو 953 جنيهًا، مقابل 945 جنيهًا أمس، فيما سجل عيار 21 نحو 834 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 715 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.675 جنيه.

وكان الذهب قد سجّل الأسبوع الماضي تراجعات بقيمة 60 جنيهًا.