سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-9-2020 في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وفي ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، تقدم متوسط أسعار الدولار، وذلك وفقًا لبداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس وبنك CIB، كالتالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وسجّلت بنوك "كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، وبلوم، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، والتعمير والإسكان، وhsbc، وقطر الوطني"، أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك وشركات الصرافة، بسعر 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

فيما سجّلت بنوك "مصر، قناة السويس، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي"، الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.80 جنيه مقابل 15.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك أمس الاثنين

سجّل سعر الدولار أمس في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، و في بنك قناة السويس نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.15 جنيه للشراء، و20.35 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجّل نحو 20.15 جنيه للشراء، و20.35 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي سجل في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.