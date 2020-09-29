نجوم الفن ينعون أمير الكويت: تغمده الله بواسع رحمته

نعى عدد من نجوم الفن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وكتب الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، قائلًا: البقاء لله، رحمة الله عليه، تعازينا لأهلنا في الكويت، اللهم أرحمه واغفر له يارب، الشيخ صباح الأحمد الصباح".

ونشر المطرب اللبناني وليد توفيق صورة لأمير الكويت عبر حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "قلبي مع أهلي في الكويت، أحر التعازي القلبية بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، الأمير الوالد والحاكم المحبوب والمحب للبنان وأهله، تغمده الله بواسع رحمته".

ونعت الفنانة دينا أمير دولة الكويت عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، قائلة: "خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق في وفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلي جوار ربه اليوم، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

وتوجهت الفنانة شيماء سيف بخالص العزاء إلي أهل الكويت في نعيها عبر "إنستجرام"، وقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عظّم الله أجركم يا إخواني وأحبابي يا أهل الكويت الغالي".

وكان أمير الكويت، قد غادر الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 23 من يوليو الماضي لاستكمال علاجه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت، وفقًا للديوان الأميري الكويتي.

وأكّد الديوان في ذلك الوقت أنَّ أمير الكويت في حالة صحية مستقرة، مشيرًا إلى أنًَه كان برفقته نائب رئيس الحرس الوطني مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما أعلن وزير الديوان الأميري في اليوم ذاته، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا.

فيما أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي، أوائل سبتمبر الجاري أن صحة أمير الكويت الشيخ جابر الصباح مستقرة وفي تحسن.