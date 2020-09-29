صحيفة أمريكية تفضح موزة قطر: قدمت رشاوى للحصول على شهادات جامعية

فضحت صحيفة لوس أنجلوس الأمريكية في تقرير نشرته موخراً، الشيخة موزة، زوجة أمير دولة قطر السابق حمد بن خليفة، موضحة أن "موزة" قدمت رشاوي لتسهيل حصول أبنائها علي شهادات جامعية .

وكشف التقرير عن فضائح أخري تتعليق بموزة والأسرة الحاكمة في قطر "أمراء الشر"، حيث أن شقيق الأمير خليفة بن حمد، منها أنه أستعان بشباب مكسيكي الأصل ليقوم باداء الفروض الدراسية المتعلقة بالدراسات العليا بالنيابة عنه .

وأضافت الصحيفة أن المصاريف الخاصة بدراسته ورواتب الخدم والسائقين التابعة له كانت تدفها الحكومة القطرية، مضيفاً يوجد شركة لتاجير السيارات تولت عملية تزوير فواتير رحلات اللمقامرة التي كان يقوم به مع أصدقائة في لاس فيغاس.

الجزيرة القطرية أداة الفوضي والتخريب

وتردد قناة الجزيرة القطرية العديد من الأكاذيب في محاولة للنيل من مصر والإساءة إلى الدولة، باستخدام فيديوهات مفبركة، واستضافة بعض الشخصيات الإخوانية التي تحرض على الفوضى والعنف.

وتناولت بعض التقارير الأجنبية ممارسات لقناة الجزيرة، والتي اعتبرتها غير مهنية بحسب الدراسة التي أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، حيث أفردت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية مقالة في 17 فبراير 2019 شددت فيها على دور الجزيرة في إيصال صوت قيادات الإخوان في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب المركز أيضا نشر موقع "فرانس بريس" خبرا عن قيام القناة باستخدام فيديو لجمهور محمد رمضان وهم يهتفون ويغنون معه "ليتم عمل مونتاج عليه وإعادة استخدامه كفيديو لمظاهرة ضد السيسي"، ولفت التقرير إلى أن الفيديو استخدمته الجزيرة للترويج بأن مظاهرات سبتمبر والتي دعا إليها المقاول محمد علي قد لاقت استجابة من خلال استخدامهم لهذا المقطع الذي وصفه الموقع بـ"المفبرك".

كما نشر موقع "ميدل إيست فورام" تقريرا بعنوان الوجوه الثلاثة للجزيرة بتاريخ 30 يناير 2019 تحدث عن التحيز الواضح للقناة للإخوان المسلمين عندما تولوا السلطة في مصر وعلاقتهم والدعم الإعلامي التي قامت به الجزيرة للإخوان سواء داخليا أو خارجيا.