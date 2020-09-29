توقعات طقس 72 ساعة.. حار وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس كما تنشط على شمال الصعيد وجنوب الصعيد غرباً تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

ويسود الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهاراً، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح يكون مثير للرمال والأتربة.

وعن طقس الجمعة، فيكون معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، مما يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحاً على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري.

طقس الأربعاء 30 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

طقس الخميس 1 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

طقس الجمعة 2 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.