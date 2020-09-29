صور.. القنوات الفضائية تضع الشارة السوداء حدادا على أمير الكويت

وضع التلفزيون المصري وقنوات DMC وCBC وextra news والحياة، شارة سوداء على شاشاتها، حدادًا على وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت توفى اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تلفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت".

وقطع التلفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، اليوم، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.