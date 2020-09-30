6 إجراءات لاستخراج بدل فاقد رخصة محل

ترصد " الوطن" الإجراءات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد رخصة محل وذلك تيسيرا على المواطنين وهى كالتالى:

1 - شهادة صحية

2 - اصل الرخصة

3 - صورة بطاقة الرقم القومى (والاصل للاطلاع) لصاحب الترخيص

4 - صحيفة الحالة الجنائية

5 - ما يفيد الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية

6 - ايصال سداد رسم التفتيش عن العام الحالى.

وفى وقت سابق، كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك 3 تكليفات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للمحافظين فى مجلس المحافظين الاخير،مضيفا لـ"الوطن" أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خاطب المحافظين بضرورة الإسراع فى تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء لخدمة المواطنين وفى مقدمتها استئناف أعمال البناء والتشطيبات الداخلية والخارجية حتى الدور الرابع فقط للحاصلين على رخص بناء 4 أدوار فقط بمختلف المحافظات لحين صدور اشتراطات البناء الجديدة.

وأوضح أن هذا يؤدى إلى التيسير على المواطنين و انتعاش سوق مستلزمات البناء واعادة تشغيل العمالة فى مجال المعمار، لافتا إلى أنه غير مسموح بأى تجاوزات أو مخالفات بناء مرة أخرى لضبط العمران ومنع أى فوضى أو عشوائيات.

وأشار إلى أن التكليف الثانى للمحافظين يتمثل فى البحث عن مساحات داخل عواصم المحافظات لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة بكل الخدمات لتوفير الخدمة للمواطنين،اما التكليف الثالث يتمثل فى التيسير على المواطنين فى ملف التصالح فى مخالفات البناء بحيث يتم قبول أي اوراق يقدمها المواطن وممنوع على موظفين الأحياء او المراكز التكنولوجية رفض أى طلبات تصالح، مؤكدا أن هناك تعليمات من وزير التنمية المحلية للوحدات المحلية بقبول أى اوراق للتصالح على أن يستكمل المواطن باقى المستندات فيما بعد،ومسالة قبول طلب التصالح من عدمه مسئولية لجان الفحص والمعاينة فيما بعد.

وفى وقت سابق، كشفت مصادر مسئولة أنه جار دراسة وضع اشتراطات بنائية لاستصدار التراخيص فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات وذلك لضبط العمران وإزالة التشوهات التى تمت خلال العقود الماضية، وسيتم ذلك بمشاركة وزيرى التنمية المحلية والإسكان والجهات المختصة واساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات مع تكليف الجامعات بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران، وسيتم البدء بمحافظات القاهرة - الجيزة - الإسكندرية لأنها تمثل العصب الرئيسي للعمران فى مصر، كما سيتم عقد لقاء مع جميع المحافظين للتنسيق فى تنفيذ تلك التعديلات بهدف ضبط منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات.

واشارت الى أنه تم تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة للمحافظات، يتضمن 4 محاور رئيسية، وهى، تخفيض الكثافة البنائية والسكانية والحد من الارتفاعات الشاهقة فى بعض المناطق، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.

وأضافت المصادر أنه سيتم استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران على مستوى الجمهورية،ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.