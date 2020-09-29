العرب ينعون أمير الكويت بتنكيس الأعلام وحداد يصل لـ40 يوما

نعى عدد من القادة العرب الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي وافته المنية اليوم بعد مشوار حافل في خدمة الكويت وشعبها وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وعدّد القادة العرب مناقب فقيد الكويت الكبير وأثنوا على جهوده، في مساعدة الشعوب العربية الشقيقة ودول العالم أجمع، حيث امتدت أيادي الكويت البيضاء في عهد سموه، رحمه الله تعالى، إلى أصقاع العالم المختلفة.

ونعت جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام.

وقالت رئاسة الجمهورية: "وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، وذلك لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2020".

وكانت الرئاسة قد أصدرت بيانًا "نعت فيه ببالغ الحزن والأسى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

كما عزّى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الأمير الشيخ صباح الأحمد، وقال الملك عبدالله في حسابه على "تويتر" : "فقدنا اليوم أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله كان قائداً استثنائياً وأميراً للإنسانية والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ في مساعيه الخيّرة عن بذل كلّ جهدٍ لوحدة الصف العربي، نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق بهذا المُصاب الجلل".

كما أعلن الديوان الملكي الأردني الحداد 40 يوماً على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

كما نعى الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن والأسى، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم.

وأعلن الشيخ خليفة الحداد على وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم وتنكيس الأعلام الرسمية لدولة الإمارات على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".