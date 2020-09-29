حلمي عبدالباقي يهتم تامر عاشور بغناء أغنياته بعد بيعها له

اتهم الفنان حلمي عبدالباقي، الفنان تامر عاشور بسرقة أغنياته التي كان قد باعها له قبل توقفه عن الغناء وقيامها بالغناء من جديد.

قال حلمي عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك: "عاوز أقول معلومة أغنية أصعب طريق وـغنيه ولا هترجي وأغنية تالته أنا شاريهم من تامر عاشور بس تامر غناهم ولكن بعد قرار رجوعي للفن قررت أني أغني كل الأغاني اللي اشترتهم زمان، لان فيه البعض لما نزلت برومو أغنيه ولا هترجي بيقولوا هي دي أغنيه تامر عاشور حبيت أقول المعلومة لأني أنا مبغنيش أغاني حد أنا بغني حاجتي اللي هي ملكي وتامر نفسه عارف كدة".

أضاف: "هذا للعلم أنا بغني كل الأغاني دي من جديد ودعواتكم وتحياتي لكل حبايبي معلومه ولا هترجي كلمات الشاعر الكبير مصطفي مرسي ممكن تسألوه".

وفي سياق متصل، حقق فيديو كليب "معلش أصلي مدلعها" للفنان تامر عاشور، ما يقرب من 400 ألف مشاهدة، منذ طرحه يوم الجمعة الماضي.

وتصدر "عاشور" قائمة التريندات بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب عرض الأغنية عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

"معلش أصلي مدلعها"، من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير.

وتقول كلمات الأغنية "أنا في عينيهـا أحـنّ النـاس.. وأجدعها، إن خدت خطوة معجبتهاش.. براجعها.. لو رايحـة جايّـة فـ أي مكـان.. بتابعها، وإن مـرّة قـالت يـللا جـنـان.. بطاوعها".

"ودول يقولوا هتعيشها عليك.. ودول يقولوا هتطمَّعها، أروح آخدها فـ حضني وأقول.. معلـش أصـلي مدلّعها، تعوزني وسـط حاجات بالكوم.. أفضالها وتقول يا حكي فـ وقت النوم..أصحالها، تـزعـل وتـرمـي عـلـيـا اللـوم.. أصفالها وعـن رضاها فـي آخـر الـيـوم.. أسـألها، ودول يقولوا هتعيشها عليك.. ودول يقولوا هتطمَّعها، أروح آخدها فـ حضني وأقول.. معلـش أصـلي مدلّعها".

"نيجي بقى للجد.. هتعب لو الحال ده هيمشي.. لازم أرخي وأشد.. مش كل طلباتها بتمشي، وإن حلفتني بغلاوتها.. كلمتها عمري ما أوقّعها.. معلش أصلي مدلّعها".