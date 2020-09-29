أشرف عقبة: ظهور لقاح لفيروس كورونا لا يغني عن الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تزداد حول العالم خاصة في الهند والبرازيل والولايات المتحدة وستزداد أكثر مع دخول فصل الشتاء، مطالبًا بإلغاء الفعاليات المعتمدة على التجمعات واستخدام الكمامات وغسل اليدين.

وأضاف "عقبة" في مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra new"، أن وجود اللقاح يعطي مساحة لتقليل الإصابة بالفيروس، ولكن هذا لن يعني التوقف عن أساليب الوقاية واتخاذ الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن كل دولة تتخذ الإجراءات المتدرجة حسب نسب الإصابات بها.

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، أن الفيروس يفرض شروطه على العالم ،لذلك لا بديل عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكل أساليب للتباعد والحرص على النظافة من خلال غسل اليدين الدائم.

ووصف عقبه وضع كورونا في مصر حاليًا بأنه "مستقر" دون وجود ضغوط على المنظومة الصحية، وهذا بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة والتعاون بين وزارتي التعليم العالي والتعليم مع وزارة الصحة.