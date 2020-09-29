صورة تجمع 5 رؤساء راحلين بينهم أمير الكويت

فور وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عادت إلى الأذهان الصورة التاريخية التي التقطت قبل 10 سنوات خلال القمة العربية في سرت عام 2010، والتي ظهر فيها "الصباح" بصحبة أربعة من الزعماء العرب، ممن فارقوا الحياة على مدار السنوات الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة القمة التي جمعت الرؤساء الراحلين وهم، الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، والرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وزين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق، وعلي عبد الله صالح الرئيس اليمني الأسبق، وفي المنتصف يقف معمر القذافي الرئيس الليبي السابق.

في الصف الأول من الصورة، ظهر الرؤساء الخمس الذين رحلوا عن عالمنا، بجانبهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يعيش في محبسه حاليًا، وذلك خلال القمة الإفريقية الثانية، المنعقدة في مدينة سرت الليبية، عقب بعد مرور 33 عاما آنذاك على عقد القمة العربية الإفريقية الاولى عام 1977.

وأقرت القمة مشروعا يحمل اسم "استراتيجية الشراكة الافريقية العربية"، بالإضافة لمشروع خطة العمل الإفريقي العربي المشترك 2011-2016"، كما أقرت "إعلان سرت" الذي يضم أبرز توجهات المجموعتين العربية والإفريقية من قضايا عدة.

وخلال قمة 2010، تسلم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي رئاسة القمة من الرئيس المصري حسني مبارك، وذلك بمشاركة القمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إضافة إلى رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي جون بينج.

وتلا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى البيان الختامي الذي أقر التوصيات الخاصة بتفعيل منظومة العمل العربي المشترك، التي أصدرتها اللجنة العربية الخماسية قبل ذلك.

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقطع التلفزيون الرسمي الكويتي بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.