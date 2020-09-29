رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ جنوب سيناء ينعى أمير دولة الكويت: رجل السلام والمهام الصعبة

كتب:

حمادة الشوادفي
07:07 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

نعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية صباح اليوم، وقال إنه كان مخلصا لدولته والوطن العربي، ووصفه برحل السلام والمهام الصعبة.

وأضاف أن الراحل كان عاشقا للسلام، ونموذجا يحتذى به في لم الشمل العربي، وكان قائدا مثاليا لدول مجلس التعاون العربي، وساعد في حل العديد من القضايا بين البلاد العربية وبعضها.

وأشار المحافظ، إلى أنه شارك في حرب تحرير الكويت، وكان قائد لفرقة الدبابات، وقام الراحل بتكريمه على هذا الواجب عقب حرب التحرير، مؤكدا أن دولة الكويت الشقيقة، دائما وأبدا تقف بجوار القضايا العربية.

وقال إنه هناك شارع في مدينة شرم الشيخ، جرى إطلاق اسم أمير الكويت عليه قبل وفاته، نظرا لما قدمه من دور كبير في الوطن العربي، إلى جانب عشقة وحبه لمدينة شرم الشيخ.

اقرأ المزيد:

أحمد أبوالغيط ينعى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد

معلومات عن قصر السيف الذي حكم الشيخ صباح الأحمد منه الكويت

مجلس الوزراء ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

الأزهر ينعى "أمير الإنسانية" الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير دولة الكويت

من هو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؟

أصالة تنعي الشيخ صباح الأحمد: الله يعين أهلنا بالكويت