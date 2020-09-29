نيكول سابا تنصح جمهورها بتقوية مناعتهم للوقاية من كورونا

نصحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها بالعمل على تقوية مناعتهم، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت نيكول صورة لها بملابس طبية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: ‏"من الواضح إن ⁧‫كورونا‬⁩ أساس الحماية منّه هوالمناعة‬⁩ ثم المناعة.. حسب كل مناعة انسان بتفرق مدى إصابته وعوارضها.

وأضافت: "أكيد الماسك مهم، بس ما شكله بيحمي تماماً، وكتير اختصاصيين قالوا هالشيء، لذلك اشتغل على مناعتك وقوّيها واعتمد على نظام غذائي صحي واتركها على الله".

ومازالت نيكول سابا متأثرة بوفاة مدير أعمالها، وائل المصري، والذي رحل عن عالمنا، الثلاثاء الماضي، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر كلمات رثاء للراحل.

وقالت نيكول سابا في رسالة عن رحيل "المصري"، قائلة "اللي بيمشي من الدنيا ما بسيبش وراه إلا سمعته الطيبة وأنت كل الناس بتتكلم على سمعتك واحترامك وطيبتك الحمدلله ‏مع السلامة يا رفيق الدرب نام في سلام.‏ حتوحشني كتير..كتير".

وكانت نيكول سابا، أعلنت وفاة مدير أعمالها وائل المصري، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، معلقة: "بكثير من الحزن والأسى أنعى صديق عمري ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري".

وأضافت: "أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار، كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته، كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير، مع السلامة يا عشرة العمر، الله يرحمك".