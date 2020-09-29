الحوفى لـ"الطلائع": مصر أم الدنيا والحرب الآن لم تعد بالبندقية  

نظمت اليوم وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للطلائع "، اللقاء الحواري الرابع للطلائع ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية الفكرية "اتكلم" بمشاركة طلائع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وطلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واستضافة الكاتبة الصحفية نشوى الحوفى، للحديث عن الحقوق والواجبات، والشائعات التي تواجه الدولة المصرية، وكيفية مواجهتها.

واستهلت "الحوفي" حديثها عن مصر، مؤكدة على ضرورة أن نحافظ عليها من الشائعات والمؤامرات التي تحاك ضدها، معربة عن أن مصر هي من سطرت التاريخ والنشء والشباب هم من سيقودون المسيرة للتقدم والرقى، واستعرضت خلال حديثها فيلم "اللاجئة" وهو فيلم قصير عن الاحتلال والقهر وتبدل الأحوال، موجهة نصائحها للنشء والشباب في التحلي بالحلم والأمل والمثابرة في النجاح والسعي والعمل الدؤوب ومواجهة الصعاب.

الحوفي: لابد من تقصي الحقائق

وفى السياق ذاته قدمت النصيحة للطلائع بضرورة أعمال العقل وهذا ما حثنا عليه ديننا الحنيف فى مواضع عدة مثل ( أفلا يتدبرون - أفلا يبصرون - أفلا يعقلون )، وأضافت أننا لابد وأن نختار الشغلة المناسبة ولكن ننجح ونتفوق فيها، مؤكدة على ضرورة تقصى الحقائق وتوخى الحذر في المعلومات المتداولة وألا نقع فريسة لانتشار الشائعات حيث إن الحرب الآن أصبحت حرب كلمات وعقول وليست حرب بندقية، موجهة نصيحتها للشباب بالبعد عن مثلث المؤامرة (الضعف - الجهل – الخيانة).

واستعرضت " الحوفي" انفوجرافا يوضح الدين الخارجي لدول العالم فى 2019، والذى تتصدره الولايات المتحدة الأمريكية ويصل إلى 17.9 تريليون دولار، بينما أكبر 10 ديون عربية تعدل تريليون دولار ( الإمارات 237.6 مليار - السعودية 205.1 - قطر 167.8 - مصر 77.4 - العراق 73 - السودان 56 - البحرين 52.1 - المغرب 51.4 - الكويت 47.2 - عمان 46.2)، وكذلك انفوجرافا آخر عن مؤشرات الاقتصاد المصرى فى 2019، وأوضحت فيه أن معدل النمو أصبح 5.6%، نسبة زيادة الاستثمارات 27.9%، معدل البطالة قلت إلى 7.8%، معدل التضخم قل إلى 9.2%، مشيرة إلى دور قناة السويس الجديدة والتي يبلغ طولها 73 كيلو مقارنة بقناة بنما، والتي تربط بين الأمريكتين.

وأكدت "الحوفي"، أن الإعلام مسؤولعن صناعة الوعي، وذلك لمواجهة الشائعات المغرضة ومواجهة حروب الجيل الرابع، مخاطبة الشباب بالنقد البناء ولكن على علم ووعي، ونصحتهم بتوخي الحقائق من مصادرها مع ضرورة التحليل والفهم، ومتابعة البيانات الرسمية.