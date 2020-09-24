وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول لرعاية 703 رياضيين من القدامى

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وإحدى الجهات المانحة، بشأن رعاية 703 من قدامي الرياضيين كمرحلة أولى من خلال صرف حقوق مالية شهرية لهم.

شوبير ومبروك على رأس الحضور في بروتوكول رعاية اللاعبين القدامى

وشهد مراسم البروتوكول عدد من الرياضيين والاعلامين منهم الكابتن أحمد شوبير، الكابتن فتحي مبروك، وبعض أعضاء جمعية قدامى الرياضيين، ومجلس إدارة نادي قدامى الرياضيين.

وتضم جمعية رعاية اللاعبين القدامى، فى عضوية مجلس الإدارة اللواء عبد المنعم الحاج رئيس، محمود أبو رجيله نائب، محمد الجرجاوى سكرتير، صلاح دندش أمين الصندوق، أحمد شوبير عضو، عبد العزيز عبد الشافى زيزو عضو وفتحى مبروك عضو وجمال عبد الحميد عضو وربيع ياسين عضو وهانى ابو ريده عضو وطارق رضوان عضو.

أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تدعم عدد كبير من قدامى الرياضيين، وتمنحهم معاشا شهريا، بالإضافة الى عدد كبير في الحالات المرضية، مشيراً الي ان هذا الدعم لقدامى الرياضيين تقديرا لهم لما قدموه لمصر من عطاء غير محدود، مضيفًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تكريم اللاعبين القدامى وتوجيه كافة أوجه الدعم لهم.

من جانبه أكد أحمد شوبير، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية اللاعبين القدامى، أن قائمة التبرعات نجحت فى زيادة أعداد كبيرة من أسر اللاعبين وأبطال أولمبيين، مشيرا الى أن مبلغ الإعانة الشهرية وصل الى 500 جنيه بجهد وزارة الرياضة وتعاون عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة.

وفي سايق مختلف عقد اليوم وزير الشباب والرياضة عددا من اللقاءات مع مجموعة من المستثمرين؛ لبحث مساهماتهم في إقامة المشروعات الاستثمارية داخل هيئة ستاد القاهرة؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة ستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.