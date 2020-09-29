إصابة 7 أشخاص في حوادث سير متفرقة بجنوب سيناء

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم، في حوادث سير متفرقة بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء، بلاغين منفصلين الأول يفيد بتصادم سيارة هاربة مع ملاكي 4589 ط ج ف، عند محطة وقود وطنية، على الطريق القديم أمام قريه أبو صويرة براس سدر.

وأسفر الحادث، عن إصابة 5 أشخاص هم نادين علاء الدين عبد الرازق، 9 سنوات ابوزنيمة مصابة بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، ميادة علاء الدين عبد الرازق 18 سنة ابوزنيمة، سجحات وكدمات متفرقة بالجسم، سماح محمد علي الرفاعي 45 سنة ابو زنيمة بلا أي إصابات ظاهرية، ميرنا علاء الدين عبد الرازق 20 سنه ابو زنيمه، اشتباه مابعد الارتجاج وكدمة بالعين اليمني.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ابورديس العام، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

البلاغ الثاني يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة رقم "ط ج و 2375" أمام مركز تمكين المرأة بالطور، أسفر عن إصابة كلا من محمد سالم اسبيتال 21 سنة المنشية طور سيناء، جرح قطعي بالرأس واشتباه نزيف داخلي، عبدالرحمن سالم حميد 21 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الطور العام، تحت إشراف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.