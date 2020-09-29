مطار أسيوط الدولى يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية

استقبل اليوم مطار أسيوط الدولى أولى رحلات الخطوط الجوية الاردنية رقم R51915 من طراز البوينج 800 -737 B قادمة من مطار العقبة بالأردن.

وشهد مراسم الترحيب بالطائرة كل من الملاح حاتم أحمد مصطفى نائب مدير مطار أسيوط الدولى وجميع الإدارات المعنية والجهات الأمنية بالمطار، حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه واستقبال الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وإنهاء إجراءات الوصول والسفر بسهولة ويسر، وكذا إجراءات الحجر الصحي مع الحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي والالتزام بجميع الضوابط الصحية والوقائية المتبعة بالمطار.

كشف مصدر بوزارة الطيران المدني، أن كل مطارات الجمهورية وعددها نحو 26 مطارًا جاهزة حاليًا لاستقبال الزوار، مضيفًا أن تلك المطارات ركبت كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة المسافرين كأحد الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ومنع انتقاله للمسافرين أو العاملين.

وأكد، أنه يتم تطبيق التباعد الاجتماعي للمسافرين سواء في إنهاء إجراءات السفر أو الوصول أو الانتظار مع الالتزام بكل الإجراءات والضوابط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأشار المصدر إلى أن كل مطارات الجمهورية عدا مطارات "الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ وطابا" تمنع دخول أي مسافر دون إحضاره تحليل pcr من البلد القادم منها تفيد بعدم إصابته بفيروس كورونا أو حمله للفيروس، منوها إلى أن المطارات المصرية جاهزة لاستقبال نحو 100 مليون مسافر سنويًا.

وأوضح أن كل المطارات المصرية توجد بها تفتيشات دورية من جهات عالمية ودولية، مشددًا على أن كل التقارير الخاصة بجاهزية المطارات المصرية "جيدة للغاية"، ولا توجد بها أي ملاحظات فنية كبيرة.

وكانت العديد من الدول الأوربية، أعادت تسيير رحلاتها إلى مصر خلال الأيام الماضية، حيث أعادت شركة الخطوط الملكية الهولندية رحلاتها إلى مصر خلال الشهر الجاري، كما أعادت شركة "أيرفلوت" الروسية رحلاتها إلى مطار القاهرة بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام السبت والإثنين والأربعاء لتصبح مصر خامس دولة تعيد روسيا رحلاتها إليها.

كما استأنفت شركة مصر للطيران رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، وأعلنت الشركة أنها تشغل رحلاتها إلى موسكو أيام السبت والثلاثاء والخميس.