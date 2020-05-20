مطار أسيوط يستقبل اليوم رحلة استثنائية قادمة من دبي لإعادة المصريين

أعلنت وزارة الطيران المدني أن جسرها الجوي يواصل اليوم الأربعاء، تسيير رحلاته لمختلف دول العالم، لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت الوزارة خلال بيان لها، أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، ستسير اليوم الأربعاء، رحلتين طيران استثنائية إلى أبوظبي، بينما تسير شركة إير كايرو رحلة واحدة إلى دبي لإعادة المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت البيان، إلى أنه من المقرر أن تعود رحلتا أبوظبي إلى مطار القاهرة الدولي، وتعود رحلة دبي لمطار أسيوط الدولي للمرة الأولى منذ صدور قرار سلطة الطيران المدنى بتعليق حركة الطيران المدني، فيما تنطلق الرحلات الثلاث من مطار القاهرة الدولى.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي لـ"الوطن"، أن رحلتي أبو ظبي من المقرر أن تعيد 505 مصريين، حيث تقل الرحلة الأولى 255، بينما تقل الرحلة الثانية 250 مصريا، ومن المقرر أن تجري سلطات مطاري القاهرة وأسيوط الدوليين، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.