الزمالك ينعي أمير الكويت: إنا لله وإنا إليه راجعون

نعى نادي الزمالك وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والذي توفى خلال الساعات القليلة الماضية.

وغرد الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر" بصورة لأمير الكويت مصحوبة بكلمة "إنا لله وإنا إليه راجعون"، معلقة عليها: "ينعي مجلس إدارة نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان".

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت توفى اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تلفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التلفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، اليوم، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.