صدرت بتوقيعه.. هكذا ساهم أمير الكويت في إنشاء الجريدة الرسمية في بلاده

ببالغ من الأسى والحزن نعت الدول العربية الشعب الكويتي والأمة العربية في وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 91 عامًا، وهوالأمير الخامس عشر لدولة الكويت والابن الرابع للشيخ الأحمد الجابر الصباح، حيث كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

وكان للأمير صباح الأحمد أدورًا هامة ومختلفة في الكويت من قبل توليه الحكم في 29 يناير 2006 من بينها المشاركة في تأسيس الجريدة الرسمية للكويت "الكويت اليوم".

بدأ حياته السياسية الأولى وهو 25 عامًا في 19 يوليو عام 1954 عندما تم تعيينه عضوًا في اللجنة التنفيذية العليا، والمسؤولة عن تنظيم مصالح ودوائر الحكومة الرئيسية ووضع خطط عملها ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.

وفي 13 سبتمبر من نفس العام وقّع الشيخ صباح الأحمد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا على عقد إصدار جريدة رسمية باسم "الكويت اليوم"، بعد اقتراح من الخالد البدر السكرتير فى مكتب المدير الاداري بدائرة المعارف والذي وجه رسالة الى مدير الادارة المالية تتضمن الاقتراح مطالبًا رفعه إلى اللجنة التنفيذية العليا، وبالفعل لاقت الفكرة تشجيعًا من المدير المالى للمعارف خالد المسلم، فقدم رسالته إلى اللجنة فى 12 سبتمبر 1954 مرفق معها الاقتراح، حسبما ذُكر بالموقع الرسمي بالجريدة.

وتولى الأمير صباح الأحمد في عام 1955 منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، إضافة لاهتمامه بالفنون وعلى رأسها المسرح، فأنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت عام 1956.

كما اهتم أمير الكويت بإحياء التراث العربي وإعادة نشر الكتب والمخطوطات القديمة، فشكل لجنة خاصة لمشروع كتابة تاريخ بلاده، وإصدار قانون المطبوعات والنشر الذي حقق دورًا مميزًا في تطوير الصحافة المحلية وإبراز مكانتها بين صحف الدول العربية.