رؤساء وملوك ينعون أمير الكويت: رمز استثنائي للسلام والحكمة

نعى رؤساء دول وملوك، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 91 عامًا.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بوفاة الشيخ صباح فقدت الأمة العربية والإسلامية قائداً من أغلى رجالها، وأعلن الحداد 3 أيام على وفاة الشيخ صباح.

ونعى حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قائلًا: "فقدنا قائدًا حكيمًا كرس حياته لخدمه شعبه وأمته".

من جهته أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، أن الشيخ صباح أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك. وأعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام، واصفًا الشيخ صباح برجل الحكمة والتسامح والسلام قائلا: "الشيخ صباح خدم وقدم وأكرم شعبه".

ونعى رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد أمير الكويت.

فيما نعى ملك الأردن ورئيس مجلس النواب العراقي أمير الكويت، وأعلن الديوان الملكي الأردني الحداد 40 يومًا على وفاة الشيخ صباح.

ونعى أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مستذكرا "مواقفه المُشرفة في خدمة القضايا العربية ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع، ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة، وتمسكه المستمر بالحوار كنهجٍ لحل المُشكلات المستعصية".

كما نعى الرئيس الفلسطيني الشيخ صباح الأحمد الصباح، واصفا إياه "بالزعيم والقائد الحكيم، وبالأخ الكبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية"، معلنًا الحداد وتنكيس الأعلام.

ونعى الرئيس العراقي، برهم صالح، أمير الكويت وقال: "الشيخ صباح كان زعيمًا حريصًا على شعوب المنطقة".

ونعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمير الكويت، قائلا: "كان شقيقاً كبيراً للبنان، ومثالًا للمروءة والاعتدال والحكمة، وغيابه سيشكّل خسارة كبرى".

ونعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الشيخ الصباح ووصفه "بالقائد العربي البارز الذي كرس حياته ووظف طاقاته لخدمة وطنه وأمته العربية و الإسلامية، ووهب حياته لنهضة بلاده والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص".

أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فنعى أمير الكويت، قائلًا: "الشيخ صباح كان رمزًا استثنائيًا للسلام والحكمة".

ونعى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الشيخ صباح، مشيدا "بالمساهمات الشخصية لأمير الكويت في الاستقرار الإقليمي والمساعدات الإنسانية التي ستبقى في الذاكرة لزمن طويل".

وتقدمت ألمانيا بالتعازي من الشعب الكويت في وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وتمنت "أن تستمر جهود الكويت الداعمة للسلام والاستقرار في العالم وفي الشرق الأوسط بصفة خاصة".

وتقدم أمين رابطة العالم الإسلامي بتعزية أسرة آل الصباح والشعب الكويتي، وقالت رابطة العالم الإسلامي: "تلقينا ببالغ الأسى والحزن وفاة الشيخ صباح".

ونعت منظمة التعاون الإسلامي أمير الكويت، وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص تعازيه وأصدق مواساته لحكومة دولة الكويت، والشعب الكويتي وعائلة الفقيد والأمة الإسلامية جمعاء، لهذه الخسارة الكبيرة، قائلا: "كان صوتا للحكمة والاعتدال ويتمتع بمكانة عالية بين قادة العالم وله مواقفه السياسية والإنسانية التي يشهد لها الجميع".

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان التلفزيون الكويتي قد قطع في وقت سابق برامجه المعتادة، ليذيع آيات من القرآن.

وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاماً) قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.