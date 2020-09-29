المسؤولون اللبنانيون ينعون أمير الكويت: وقف بجانبنا في الأوقات العصيبة

نعى كبار المسؤولین في لبنان الیوم الثلاثاء، أمیر دولة الكویت الراحل الشیخ صباح الاحمد الجابرالصباح.

وقال رئیس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحریري، في بیان "تنطوي بغیاب أمیر الكویت المغفور له بإذن الله الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح صفحة من التاریخ العربي كتبھا بحروف من ذھب رجل عظیم، تنقل في مقالید الحكم والمسؤولیة على مدى عقود زخرت بالإنجازات والنجاحات والمبادرات التي ستبقى راسخة في وجدان شعبه والشعوب الشقیقة".

ونعى الحریري باسم كتلة وتیار المستقبل "حكیم العرب الشیخ صباح الأحمد الشخصیة الدبلوماسیة والسیاسیة والقیادیة العربیة الفذة التي ناصرت قضایا العرب والمسلمین ولم تتخل عن لبنان في أصعب الظروف".

ومن جانبه قال رئیس الوزراء اللبناني الأسبق: تمام سلام برحیل الشیخ صباح خسر لبنان صدیقا كبیرا وقف إلى جانبه في الشدائد وأظھر عطفا وتضامنا أخویا لن ینساھما اللبنانیون كما خسرت الأسرة العربیة ركنا مكینا من أركانھا عمل على الدوام على شد لحمتھا وتعزیز تضامنھا لما فیه خیر أبنائھا ورفاھھم".

بدوره قال رئیس الوزراء الأسبق نجیب میقاتي: "برحیل سمو أمیر الكویت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح تخسر الأمة العربیة قائدا ممیزا دافع بحزم وثبات عن القضایا العربیة المحقة وكان عن حق صوت الضمیر في كل المحافل العربیة والدولیة منادیا بالوحدة والمصالحة بین الأشقاء في أوقات الخلافات والأزمات فاستحق لقب أمیر الدبلوماسیة".

وأضاف، "كما تخسر دولة الكویت الشقیقة القائد الذي منذ أن تقلد الحكم وھو یسعى إلى تطویرھا للحفاظ على ھیبتھا وقوتھا بین البلدان وعلى منعة شعبھا واستطاع بحكمته ورؤیته الثاقبة أن یصل بھا الى بر الأمان والاستقرار وأصبحت الكویت في عھده تحتل موقعا ریادیا على خریطة العمل الإنساني والسیاسي الإقلیمي والدولي".

واستذكر میقاتي دعم الراحل للبنان من مؤتمر الطائف في المملكة العربیة السعودیة مرورا بكل الأوقات العصیبة وصولا إلى تفجیر مرفأ بیروت الشھر الماضي "حیث ھبت الكویت بتوجیه أمیري لبلسمة جراح المنكوبین والمساھمة في إعادة إعمار ما تھدم".

وكان لبنان قد أعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أیام على رحیل أمیر الكویت الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وتقرر تنكیس الأعلام وتعدیل برامج محطات الإذاعة والتليفزیون بما یتوافق مع حالة الحداد.