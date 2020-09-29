مساعد وزير الخارجية الأسبق: وفاة أمير الكويت خسارة للعالم

قال السفير مصطفى عبد العزيز مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دولة الكويت كسبت في عهد الأمير الشيخ صباح الأحمد، مصداقية ووسطية وتمسكًا بالنهج المعتدل، كما أن للراحل نجاحات كبيرة إقليمية وخليجية وداخلية، مضيفًا أنه كان رجل السلام في جميع المواقف.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن وفاة الأمير مفاجأة في ظل الأزمات العربية ولا تعد خسارة للكويت بل للعالم.

وأشار إلى أن الأمير الراحل قدم الكثير من المساعدات لجميع الدول، ولا ننسى دور الكويت في الكثير من النزاعات الإقليمية، لافتًا إلى الكويت لم تتبع أسلوب الانحياز أو التدخل غير المرغوب في شؤون الدول العربية الأخرى طيلة تولي الشيخ الفقيد لدولة الكويت.