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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 30-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:30 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بكونه شخصية طموحة وغامضة كما أنه واقعي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تشعر بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

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