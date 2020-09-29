بالفيديو.. القوات البحرية تحتفل بتدشين "الغواصة الجديدة"

نشرت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، فيديو باحتفال تدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز (209/1400) ألمانية الصنع والتي ستنضم قريباً إلى ترسانة القوات البحرية.

جدير بالذكر أن الغواصة تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية، استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية العالمية.

وتعد هذه الغواصة هي الأخيرة ضمن أربع غواصات ألمانية انضم ثلاث منها للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لبرنامج زمني محدد، عكس مدى عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات في توقيتات قياسية، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات، بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق في العمل والتدريب، ليكونوا جديرين بالثقة التي أولاها الشعب المصري لهم، وتنفيذ كافة المهام التي تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بكل كفاءة.

ونقل الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، خلال الكلمة التي ألقاها تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة في إتمام تلك الصفقة وكللها بالنجاح، وعلى الدعم المستمر لبرنامج الغواصات المصري والذي توج برفع العلم المصري على آخر غواصة S-44 من طراز (209 /1400).

وأوضح قائد القوات البحرية أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، فمصر كان لها السبق في دخول سلاح الغواصات كأول دول الشرق الأوسط إفريقيًا.

وأشار إلى الجهد المضنى الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية التي تليق به، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً.

وأضاف أن هذا النوع من الغواصات هو تنفيذ لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، وللحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط، موجهًا الشكر والتقدير لشركة KMS على ما قدموه من دعم بالغ وروح يملأها الانضباط والالتزام والتعاون والإخاء في العمل مع الأطقم المصرية.