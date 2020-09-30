لمدة شهرين.. تفاصيل أزمة تراث أم كلثوم بين "صوت القاهرة" و"مزيكا"

على مدار 60 يوم، أثار تراث الفنانة الراحلة ام كلثوم، أزمة كبرى بين شركتي صوت القاهرة للصوتيات وشركة مزيكا على من له حق التراث، واثيرت بشكل كبير بعد ان اعلن المجلس الاعلى للاعلام ان تراث ام كلثوم لصالح شركة صوت القاهرة.

رد المنتج محسن جابر، مالك شركة مزيكا، على بيان المجلس الأعلى للإعلام الذي صدر أمس وأكد فيه على أن تراث أم كلثوم ملك لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

وقال جابر فى بيان له: "نشر خبر منسوب للسيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام يفيد بأن شركة صوت القاهرة وافته بمذكرة زعمت فيها بأن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بأن شركة صوت القاهرة هي المالك الوحيد للمصنفات المؤداة بصوت أم كلثوم وأن هذا الحكم نهائي، والواقع أن هذا الزعم لا أساس له من الصحة، حيث أن الحكم الذى أشارت إليه شركة صوت القاهرة لم يرد به مطلقا أن شركة صوت القاهرة هي المالكة لمصنفات أم كلثوم بل على العكس من ذلك".

وأضاف:"قالت المحكمة إن شركة ستارز للانتاج الفني هي المالكة لحقوق استغلال هذه المصنفات، وأنها صرحت لشركة صوت القاهرة باستغلالها بموجب العقد المؤرخ 17/10/2010، ليس هذا فقط بل أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت بجلسة 31/8/2020 حكماً بفسخ هذا العقد المؤرخ 17/10/2010مع إلزام شركة صوت القاهرة بأن تؤدي لشركة ستارز، مبلغًا قدره مليون وخمسمائة الف جنيها تعويضا ماديا عن الأضرار الناتجة عن إخلال شركة صوت القاهرة بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد المفسوخ المؤرخ 17/10/2010.

وتابع البيان:"من ثم فإن ما ذكرته شركة صوت القاهرة يتسم بالغش والتضليل للسيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام ولا أساس له من الصحة، وإذ نقدر ونحترم الأستاذ كرم جبر نتمنى أن يحقق فى هذا الموضوع.. ونحن على أتم استعداد للاجتماع معه لإطلاعه على كل هذه المستندات تحقيقاً للحقيقة".

وكان المجلس الأعلى للإعلام أخطر القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التابعة للمجلس، بأنّ صوت القاهرة هي المالكة لحقوق أغنيات أم كلثوم، وأنّ أي تعاقدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق شركة صوت القاهرة.

وأضاف المجلس في بيانه: "وإلا ستتخذ الشركة آسفة، الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أي من القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت، التي تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية من شركة صوت القاهرة".

وأوضح المجلس أنّه تلقى مذكرة من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بأنّ الشركة تحصلت على حكم تاريخي يؤكد أحقيتها (وحدها) في حقوق استغلال أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، سواء كانت على دعامات سمعية أو بصرية، وأنّ أي استغلال لأي منها بغير ترخيص كتابي مسبق من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، يؤدي إلى مسؤولية جنائية ومدنية طبقا لأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وتابع: "تؤكد شركة صوت القاهرة أن شهادات قيد التصرفات التي سبق صدورها من وزارة الثقافة، ألغيت اعتبارا من 17/10/2010، وبالتالي فإن أي تعامل بناءً عليها يرتب المسؤولية الجنائية".