لواء بحري: غواصة "S44" نقلة في التسليح التكنولوجي للبحرية المصرية

قال اللواء بحري أحمد الصادق، مدير كلية البحرية الأسبق، إن الاحتفال بتدشين الغواصة الرابعة "إس 44" من طراز "1400/209"، يأتي ضمن عقد للحصول على 4 غواصات ألمانية كانت آخرها اليوم، والتي تعد نقلة هائلة في تكنولوجيا التسليح وتزيد القدرة القتالية لقوات البحرية في مصر.

وأضاف "الصادق" خلال اتصال هاتفي في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن هذه الغواصة قادرة على العمل في سرية تامة في أعالي البحار وسلاح ردع استراتيجي هجومي تعمل على مسافات بعيدة 11 ألف ميل بحري وسرعتها 21 عقدة، ولديها طاقم مدرب وعلى كفاءة عالية.

وتابع مدير كلية البحرية الأسبق، أن عددا قليلا من الدول تمتلك تلك الغواصات مثل إسرائيل وتركيا واليونان وأثنى على كلمة الفريق أحمد سعيد قائد القوات البحرية الذي حيا رجال القوات البحرية، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحية لطاقم الغواصة والدعم الذي قدمته ألمانيا لإتمام هذا العقد.