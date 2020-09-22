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سيد علي يهاجم قنوات الإخوان: "نفايات إعلامية وبشرية"

كتب:

محمد عزالدين
08:47 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الإعلامي سيد علي

الإعلامي سيد علي

علق الإعلامي سيد علي على الدعوات التخريبية التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال اليومين الماضيين وتغطية قنوات الجماعة والجزيرة القطرية، واصفا الإعلاميين في تلك القنوات بأنهم نفايات إعلامية وبشرية.

وأضاف "علي" خلال برنامجه "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، أنه لم يجرؤ أحد من الاقتراب من كوبري قصر النيل أو الاتحادية، لافتا إلى أن تلك الجماعة بدأت في تنظيم أشياء غريبة في الحواري بعد ما فضحهم الإعلام المصري.

وأشار إلى أن الجماعة تضع  أصوات ليس لها علاقة بالفيديو، وقد تضع صوت يشير إلى تاريخ اليوم على فيديو قديم مدعين أنها مظاهرات حديثة، "دة شغل عبيط وبلدي أوي والجزيرة مباشر بتدي للقنوات دي حزء وحقن الطلق".   

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