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نقيب المحامين ناعيا أمير الكويت: رجل الحكمة والسلام

كتب:

إسراء سليمان
10:29 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
رجائي عطية نقيب المحامين

رجائي عطية نقيب المحامين

 نعى رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ببالغ الحزن والأسى الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقال عطية: "أنعى ببالغ الحزن والأسى الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، أمير دولة الكويت، رجل الحكمة والسلام، الذي وافته المنية مساء اليوم.

وتابع: "أتقدم باسمي وباسم جميع محامي مصر والعرب، بخالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق، والأمتين العربية والإسلامية، اللتين فقدتا قائدا حكيما كرس حياته لخدمة قضايا وطنه وأمته، وستظل مواقفه خالدة أبد الدهر، داعيا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه ومحبيه خالص العزاء وصادق المواساة".

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