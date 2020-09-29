400 جنيه للعمالة غير المنتظمة بجامعة طنطا

قرر مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، صرف مكافأة إجادة، قدرها 600 جنيه، للهيئة المعاونة (المعيدين والمدرسين المساعدين)، والأطباء والنواب، ولجميع العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ووحداتها والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمي العالمي، وكذلك قادة وأفراد الأمن الإداري المتواجدين على رأس العمل.

كما وافق المجلس على صرف 10 أيام، لجميع أفراد العمالة غير المنتظمة وأفراد الأمن المتدربين، بأجر يومي بحد أقصى 400 جنيه، وأكد الدكتور عماد عتمان، أن هذا القرار يأتى في إطار حرص الجامعة على دعم كل العاملين بها، وتقديراً لجهودهم غير العادية وتفانيهم في خدمة الجامعة، وإتمام مهامهم الوظيفية علي النحو الأمثل.

وكرَّم مجلس جامعة طنطا، في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتورة رانيا عبده الإمام، وكيلة كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث، تقديرًا لجهودها المبذولة خلال فترة توليها إدارة مركز المؤتمرات الرئيسي بالجامعة.

حيث تم منح "د. الإمام" درع الجامعة وشهادة تقدير، كما منحها عتمان، درع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بدورها وما بذلته من جهود في سبيل الارتقاء بمركز المؤتمرات والنهوض به.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وأعضاء مجلس جامعة طنطا من عمداء الكليات.