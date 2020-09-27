جامعة طنطا: 3 أبراج جديدة بالمدن الجامعية تستوعب 2000 طالب

أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال الإنشائية للأبنية الجامعية الجديدة، وفق أعلى معايير الجودة، والالتزام بالموصفات الهندسية القياسية، والانتهاء من الأعمال الهندسية في المواعيد المقررة.

وقال رئيس الجامعة، خلال جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الإنشاءات بالمدن الجامعية، في مجمع "سبرباي"، اليوم الأحد، إنه يحرص على متابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية الجديدة بالمدن الجامعية، لسرعة الانتهاء منها وافتتاحها، مشيراً إلى أن المشروع يُعد من المشروعات المهمة الجاري تنفيذها بالجامعة، بهدف تقديم خدمة أفضل لطلاب الجامعة، وتوفير إقامة لعدد أكبر من الطلاب دعماً لهم، وتيسيراً عليهم لمواصلة المسيرة التعليمية، حيث يجري إنشاء 3 أبراج جديدة بالمدن الجامعية، تقع علي مساحة 3 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 2000 طالب.

كما قام رئيس جامعة طنطا بجولة في كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتورة نانسي الحفناوي، عميدة الكلية، حيث تفقد أعمال التطوير الجارية بالكلية، ووجه بضرورة إقامة منطقة خدمات طلابية، باستغلال الدور الأول علوي بكلية الحاسبات والمعلومات، كما وجه بضرورة الاستغلال الأمثل لمعامل الكمبيوتر في عمل الدورات المختلفة للطلاب.