السفير الروسي: مشروعات مشتركة مع مصر في مجال الفضاء قريبا (حوار)

أكد جيورجي بوريسينكو، سفير دولة روسيا في مصر، أن العلاقات المصرية الروسية شهدت مؤخرًا تطورًا طيبًا بمختلف المجالات سواء كانت اقتصادية أو سياسية، مشيرًا إلى العلاقات الطيبة والصداقة القوية بين الرئيسين المصري والروسي.

وأضاف السفير الروسي في حواره لـ"الوطن"، أن مصر من الشركاء الأقوياء للدولة الروسية في المنطقة عامة وفي إفريقا خاصة، موضحا أن هناك عدد من المشروعات المشتركة في مجال الفضاء سيتم تنفيدها بالشراكة بين البلدين الفترة المقبلة.

وإلى نص الحوار:

ـ بداية حدثنا عن مشاركتم في حفل افتتاح تمثال أول رائد فضاء في العالم بمقر وكالة الفضاء المصرية؟

أنا مسرور جدًا بالحفل وبافتتاح تمثال رائد الفضاء الأول في تاريخ البشرية "يوري جاجارين"، ونحن سعداء بتكريم العالم في مصر مرة آخرى.

أعرف أن المصريون يتذكرون دائما الأوقات المتعلقة بالتعاون الثابت مابين مصر وروسيا، ونحن نريد التواصل والتعاون أكثر وأكثر في مختلف المجالات، حيث أن مصر أهم شريك وحليف قوي لروسيا في المنطقة عامة، وإفريقيا خاصة.

وافتتاح رمز تمثال العالم سيكون رمزاً لصداقة قوية بين الشعبين، وهو بمثابة تذكرة للتعاون الثابت بين البلدين.

ـ وماهي أبرزمجالات التعاون بين مصر وروسيا في مجال الفضاء؟

نتعاون بمختلف المجالات في الاقتصاد والسياسية، ونتجه للتعاون أيضًا في الفضاء الفترة المقبلة، حيث سيلعب هذا الملف دورا هاما في العلاقات بين البلدين، والكوكب الذي نعيش عليه مساحته "ضيقة" للبشرية وكل الدول تسعى إلي الفضاء وحجز أماكنها به، كذلك التقارب فيما بينهم.

روسيا مستعدة للتعاون مع مصر، والإشتراك في برنامج نشط للفضاء، ومشاهدة أول رائد فضاء مصري قريبًا.

ـ حدثنا عن جهود دولة روسيا في التعامل مع أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19"؟

روسيا أطلقت الفترة الماضية اللقاح الأول ضد كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتتواصل حاليًا في العمل على لقاحات أخرى وأنتجنا عدة لقاحات أيضا لمواجهة المرض، وفي أغسطس اقترحنا لقاحا روسيا المنتهى من تجاربه في مصر لإجراء التجارب السريرية، ونأمل في أن يساعد اللقاح الروسي المصريين في مكافحة كورونا.

ـ كيف تقيم العلاقة بين روسيا ومصر في ظل تولي كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السيسي؟

العلاقات بين البلدين دافئة وقوية خاصة في ظل الصداقة القوية بين الرئيسين ومنذ عامين تم توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين في عدد من المجالات، ونحن سعداء بتلك العلاقات.

ـ حدثنا عن رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين ؟

صعود يورى جاجارين هو بمثابة فخر للبشرية بأكملها، فالعالم الروسي قبل أن يكون مواطنا من دولة روسيا، فهو ممثلاً للبشرية كلها بصعوده إلى الفضاء، وكما نعلم أن جاجارين قام بزيارة مصر مطلع عام 1962، حيث تم إهدائه قلادة النيل من الرئيس جمال عبدالناصر وقتها، كما أنه قام بزيارة عدد من المدن المصرية وحظي باستقبال رائع.