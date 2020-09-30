بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 30-9-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارًا في نهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، الموافق 29 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن عادت للأسعار الطبيعية مره أخرى، حيث أصبح ثمن بيعها يغطي تكلفة الإنتاج الحقيقية، وذلك بعد أن شهدت الشهور القليلة الماضية تذبذبًا في الأسعار نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار بورصة الدواجن

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت استقرارًا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع إلى 20 جنيهًا، لتقترب بذلك إلى تكلفة الإنتاج بشكل كبير والتي تتحدد بـ22 جنيهًا، ويتم بيعها للمستهلك النهائي بـ25 جنيهًا، ومن الممكن أن تختلف اختلافًا طفيفًا من منطقة إلى أخرى.

كما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 29 جنيهًا من المزرعة، في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 33 جنيها بحسب المنطقة، وتراوح سعر الكيلو جرام من لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 16 و17 جنيهًا للكيلو.

وتباين سعر الكتكوت الأبيض ما بين 7 إلى 9 جنيهات، وسجل الكتكوت "ساسو" 4.50 جنيهات والكتكوت البلدي 3.25 جنيه.

رحلة أسعار الدواجن خلال الشهور الماضية

قبل 4 شهور ماضية، وصلت أسعار بورصة الدواجن إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2020، ولكن منذ ما يقرب من شهرين، بدأت الأسعار في الارتفاع التدريجي مرة أخرى، حتى اقتربت الأسعار من تكلفة إنتاجها، وذلك بسبب عودة الطلب عليها مرة أخرى.

وفي آخر شهر يونيو الماضي شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا بقيمة 25% حسب ما أعلنت الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيهًا لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيهًا.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعن توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، قال "عبد العزيز"، إنه من الصعب توقع ما إذا كان هناك ارتفاعًا أو انخفاضًا تشهده بورصة الدواجن في الأسعار خلال الفترة المقبلة، فلا توجد مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحى.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجأون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.